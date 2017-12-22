11:50 | 20.12.2017

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков поздравил работников органов безопасности



20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, а также 100-летие со дня создания ведомства. С поздравлением к сотрудникам ведомства обратился главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, экс-начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия:



«Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности России!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника органов безопасности!



20 декабря страна отмечает 100-летие органов государственной безопасности. Со дня создания ведомства и на протяжении столетней истории приоритетом вашего служения являлась защита национальной безопасности нашего государства и безопасность ее граждан. Вы опираетесь на силу закона и справедливости, твёрдо отстаиваете интересы России, противодействуете внешним и внутренним угрозам, преступности, коррупции и терроризму.



Мундир сотрудника органов безопасности имеют честь носить только избранные, патриоты Отчизны, для кого обострённое чувство справедливости, верность Родине и Присяге — высшие ценности и смысл жизни.



Современный мир бросает новые вызовы нашему государству. Уверен, сотрудники органов безопасности и впредь будут с честью выполнять все поставленные руководством страны задачи.



Горд, что причастен к этому празднику, и желаю руководству, сотрудникам и ветеранам органов безопасности, проходящим службу и живущим в Пермском крае, здоровья, сил для достижения всех намеченных целей, крепкого семейного тыла и дальнейших успехов в служении интересам Российской Федерации!

А нашей Отчизне — дальнейшего развития, процветания и величия!»