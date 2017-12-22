ДДК им. Кирова будет сохранен для пермяков

18:32 | 19.12.2017

Глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский достигли договоренности о безвозмездной передаче Детского дома культуры им. Кирова на баланс муниципалитета.



В этом Доме культуры работает пять детских кружков, где занимаются около 250 детей. Жители Перми высказывали опасение, что Детский дом культуры будет закрыт, поскольку его содержание является для завода непрофильной деятельностью. Это лишило бы детей возможности заниматься творчеством.



Глава Перми провел совещание с генеральным директором завода при участии специалистов предприятия и администрации города. Было принято решение о безвозмездной передаче Дома культуры на баланс муниципалитета.



— Я поручил создать рабочую группу, которая займется организацией передачи учреждения, — сказал Дмитрий Самойлов. — Конечно, эта процедура не быстрая, но мы договорились, что все детские кружки в переходный период будут работать в обычном режиме, дети и их родители могут не волноваться.