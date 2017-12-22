В Новый год — без долгов! Пермяков приглашают к участию в акции

18:00 | 19.12.2017

На этой неделе жителям краевой столицы, вносящим платежи за услуги теплоснабжения напрямую, поступит квитанция за декабрь.



В рамках общегородской акции «В Новый год — без долгов!» жители Перми, вносящие платежи за услуги отопления и горячей воды напрямую, на этой неделе получат декабрьскую квитанцию на оплату услуг теплоснабжения. Таким образом, пермяки смогут заранее совершить все платежи и разгрузить семейный бюджет в самом «нерабочем» месяце — январе: первая в году квитанция за тепло придет уже только в феврале.



Напомним, главная цель — поощрение добросовестных и ответственных потребителей тепловой энергии, не имеющих задолженности за энергоресурсы. Для участия в акции «В Новый год — без долгов!» до 31 декабря 2017 года необходимо погасить всю имеющуюся задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения и оплатить квитанции за ноябрь и декабрь. После этого, жители Перми становятся участниками розыгрыша 45 сертификатов на покупку продуктовых и бытовых товаров.



До конца 2017 года стать участниками акции могут клиенты ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ»), ООО «ПСК» и Пермского филиала «Т Плюс», находящиеся на прямых расчетах с поставщиком тепловых ресурсов. Партнерами акции выступают краевой расчетно-кассовый центр «КРЦ-Прикамье», ОАО «Инкомус-ВЦ» и «Пермэнергосбыт», а также добросовестные управляющие компании города.



Теплоснабжающей компании важно поблагодарить своих самых ответственных потребителей, считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Выполнив свои обязательства перед поставщиком, дисциплинированные граждане подают пример для всех прикамцев, в том числе в вопросе о переходе на прозрачную систему расчетов».



Пермяки всегда отличались высокой платежной дисциплиной, и поэтому справедливо, чтобы самые добросовестные плательщики были дополнительно отмечены поставщиком ресурсов, отмечает начальник департамента ЖКХ администрации города Перми Александр Бородин: «Прямые платежи сегодня федеральный тренд, которого, в числе ведущих городов России, придерживается и Пермь. Сегодня такая форма расчетов набирает все большую популярность — на прямые расчеты перешли более 2,5 тысячи домов».



Розыгрыш призов среди клиентов, выполнивших все условия акции, состоится в начале 2018 года. Всю информацию о ходе и условиях акции «В Новый год — без долгов!» можно уточнить на обороте квитанций, по телефону 8 (342) 243-68-38 и на сайте www.perm.esplus.ru.