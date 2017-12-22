Жительницу Прикамья оштрафовали за маринованные огурцы

17:53 | 19.12.2017

Судебные приставы города Чусового и Горнозаводского района передали на уничтожение банки с зимними заготовками, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Маринованные огурцы и помидоры были предназначены для осужденного, отбывающего наказание в ФКУ «ИК-10». Однако попробовать заготовок ему не довелось: при досмотре личных вещей посетительницы, которая прибыла на длительное свидание к осужденному, выяснилось, что содержание спирта в банках составляло 48–50 %.



За попытку угостить заключенного запрещенными продуктами женщина наказана штрафом в размере 3200 рублей и конфискацией заготовок. Соленья были переданы на уничтожение.