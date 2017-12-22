Трое дошкольников из Пермского края стали победителями всероссийского конкурса рисунков

16:42 | 19.12.2017

В рамках проекта «Единой России» «Детские сады — детям» подведены итоги творческого конкурса «Земля — наш Дом: экология в рисунках детей», посвященного Году экологии в России. Всего на конкурс поступило более 50 тысяч творческих работ от ребят дошкольного возраста из 66 субъектов РФ. На федеральный этап было отобрано около 200 детских рисунков.



Все работы дошкольников были опубликованы на отдельно созданной странице федерального партийного проекта с хештегом #ЗемлянашДом для обозрения и голосования, которое завершилось 30 ноября. Победителями стали 10 работ, получившие наибольшее количество отметок «Мне нравится» под фотографией на странице конкурса. Среди десяти фаворитов — три рисунка дошкольников из Пермского края. Победителями стали Ксения Корякина (6 лет, детсад № 393, Пермь), Ирина Климина (6 лет, «Центр развития ребенка — Ножовский детский сад», с. Ножовка) и Яна Рясина (5 лет, детсад № 9, Чернушка). Организаторы конкурса направят победителям грамоты и памятные подарки.



«Поздравляю наших маленьких художников. Конкурс получил большой отклик, на региональный этап поступило около 1,3 тыс. рисунков. Спасибо большое педагогам дошкольных образовательных учреждений Пермского края за воспитание бережного отношения к природе и творческую работу с детьми», — отметила региональный координатор проекта «Детские сады — детям» Наталья Орлова.



По итогам конкурса партпроект «Детские сады — детям» выпустит раскраску для детей, повторяющую рисунки участников федерального этапа конкурса. Лучшие работы участников представлены в буклете партийного проекта.



Напомним, конкурс рисунков проводился в целях привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры воспитанников детских садов и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках Года экологии в России.