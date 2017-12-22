Платные парковки в Перми признаны эффективными

16:34 | 19.12.2017

Платные парковки в центре Перми работают почти полтора года. Достигнута главная цель организации платных парковок — упорядочение движения транспорта в центре.



Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич выступил с докладом о реализации парковочной политики на заседании Пермской городской Думы.



Главный положительный эффект, как подчеркнул докладчик, это существенное изменение характера использования парковок в пределах улично-дорожной сети. Теперь парковки вдоль дорог используются преимущественно для кратковременной стоянки, оборачиваемость парковочных мест увеличилась. Уменьшились заторы, сократилось количество хаотично припаркованных машин, затрудняющих проезд. Получение доходов от платных парковок не являлось самостоятельной целью, однако опыт показал, что они приносят дополнительный доход в бюджет. За это время пользователи произвели более 1,5 млн транзакций по оплате, разница между доходами бюджета и затратами на работу системы суммарно составила более 30 млн рублей.



— Уже сейчас можно признать решение о введении платных парковок правильным, — подчеркнул Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы. — Если вспомнить ситуацию двух-трехлетней давности, когда автомобили были припаркованы в центре города хаотично, мешали проезду, то сейчас, конечно, изменения очевидны — стало проще и проехать, и найти парковочное место. В Екатеринбурге платные парковки были введены на год раньше, чем в Перми, но так и не смогли полноценно заработать.



Отметим, опыт столицы Прикамья по внедрению платных парковок готовы перенимать и администрации других городов — пермский опыт считается передовым. Недавно, например, с визитом в Перми побывала делегация из Ижевска.