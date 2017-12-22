В конкурсе инновационных предприятий два проекта Пермского университета получили 1,5 миллиона

13:30 | 19.12.2017

Волоконная оптика и онлайн-ресурс о природоохранных ограничениях Прикамья — сразу два резидента инновационного центра «МОЗГОВО» ПГНИУ стали призерами краевого конкурса инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказали в университете.



Грант в размере 1 млн рублей получило малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии». Ученые стали лидерами в номинации «Транспортные системы, машиностроение. Энергоэффективность, энергосбережение», представив проект по созданию устройств на основе волоконной и интегральной оптики, а также по изготовлению уникальных для России полнофункциональных оптических систем.



«Устройства, созданные на основе технологий волоконной и интегральной фотоники, обладают массой преимуществ: они стабильны во времени, компактны, электро-, взрыво- и пожаробезопасны, обладают высоким быстродействием. На основе предлагаемых технологий и компонентов может быть разработано принципиально новое устройство для применений в областях телекоммуникаций, сенсорики, биофотоники, обработки и управления оптическими сигналами по техническому заданию заказчика», — рассказала Ульяна Салгаева, заместитель директора предприятия, выпускница физического факультета ПГНИУ.



МИП «Бюро охраны природы» с проектом «Геоинформационная технология «Природоохранные обременения и ограничения — Пермский край» заняли второе место в направлении «Наука о жизни. Экология». Грант в размере 500 тысяч рублей ученые направят на разработку онлайн-ресурса, который будет содержать данные обо всех природоохранных ограничениях в Пермском крае.



«Ресурс позволит получать комплексную информацию и существенно снизить трудозатраты проектных организаций и органов власти, минимизирует риски принятия неверных проектных решений. Наш продукт можно сравнить с такими аналогами, как Google-слой «Воздушное пространство РФ» и онлайн-ресурс «Публичная кадастровая карта». Проект предусматривает возможность масштабирования в регионы России», — рассказала директор предприятия, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Светлана Кулакова.



Ресурс будет полезен организациям и органам власти при проектировании объектов и сооружений. Полная база данных по охраняемым природным территориям Пермского края, которая включает объекты природного и культурного наследия, а также водоохранные зоны и скотомогильники, поможет исключить конфликт интересов при размещении проектируемых объектов.



Конкурс инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края организован Пермским фондом развития предпринимательства по заказу правительства Пермского края. Конкурс проходил по трем направлениям, победители в каждом направлении получили целевые гранты на реализацию проектов.