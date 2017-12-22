Столица Прикамья продолжает украшаться к Новому году

12:24 | 19.12.2017

Золотистые новогодние украшения с растительным орнаментом появились на Малкова и Локомотивной. Новые светодиодные украшения украсят и шоссе Космонавтов.



Светодиодные кронштейны вдоль гостевого маршрута – на шоссе Космонавтов, ул. Локомотивной, Энгельса и Малкова – будут установлены в этом году впервые, пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми.



Город уже украшают полюбившиеся пермякам фигуры: «Медведь» на Комсомольской площади, «Дед Мороз с санями» на круговой развязке у Центрального рынка, «Райское дерево» у гостиницы «Урал», «Полярные мишки» на развязке ул. Макаренко, Тургенева, Уинской. Световые фонтаны появились на площади Гайдара, площади Карла Маркса, развязках по ул. Светлогорской и Героев Хасана, на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина, ул. Веденеева и Первомайской.



По вечерам яркие кронштейны украшают ул. Ленина, Сибирскую, Попова, Революции, Комсомольский проспект, участок дамбы Старцева - Чкалова.



В конце декабря две новые светодиодные конструкции появятся на шоссе Космонавтов – «Ракета Деда Мороза» и «Мамонты».