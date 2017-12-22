Закончено строительство спорткомплекса пермской школы № 32

12:04 | 19.12.2017

С января в новом комплексе у ребят начнутся полноценные уроки и тренировки, но репетиции и мероприятия будут проходить здесь уже сейчас.



В новом спорткомплексе пять залов — это позволяет проводить соревнования по единоборствам, в том числе международного уровня, поясняют в управлении капитального строительства администрации Перми. Общая площадь — 2,5 тысячи кв. м. Здание соответствует всем современным требованиям: здесь есть два медицинских кабинета, тренерские, раздевалки, душевые, инвентарные и административные помещения. Ход строительства лично контролировал глава Перми Дмитрий Самойлов.



Спорткомплекс построен в рамках реализации проекта «Школа на пятерку», одной из задач которого является улучшение спортивной инфраструктуры в школах.