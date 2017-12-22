Национальные и религиозные организации Перми обсудили планы

17:51 | 18.12.2017

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел итоговое в этом году заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.



В ходе заседания члены Совета и докладчики подвели итоги уходящего года, в частности обсудили участие муниципальных учреждений культуры в реализации государственной национальной политики через создание молодежных площадок и проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в образовательных учреждениях города, а также утвердили план работы на 2018 год.



— За этот год в городе стало больше хороших дорог, продолжают строиться новые школы и детские сады, сдали уже второй муниципальный дом для расселения аварийного жилья. Сейчас город планово готовится к встрече Нового года — на улице появились яркие украшения. На днях состоялось значимое событие — открытие выставки «Россия — моя история». В нашей с вами деятельности мы также достигли серьезных результатов. По итогам года уже можно сказать, что он прошел спокойно, наш город всегда был и будет многонациональным и многоконфессиональным. За этот общий дух и согласие хочу вас поблагодарить, — обратился к членам Совета глава Перми Дмитрий Самойлов.



В ходе заседания заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский доложил, что в течение года в городе проводится более 60 мероприятий для молодежи, что позволяет вовлекать в коммуникационные процессы большое количество молодых людей, проживающих в Перми, независимо от их национальной принадлежности. Активно учреждения культуры участвуют в таких мероприятиях, как Сабантуй, Дни славянской письменности и культуры, Медовый Спас и другие. Национальный колорит закладывается и в сценарии государственных праздников — Дня народного единства, Дня города, Дня Победы и других.



Что же касается конкретного учреждения — Дворца молодежи, который специализируется на молодежной политике в городе, то на его базе также проходит ряд мероприятий для молодых ребят. В качестве примера Вячеслав Торчинский назвал молодежный конвент «Герои нашего времени», посвященный пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны; фестиваль «Русский дух», направленный на популяризацию в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций, а также новый проект «Вижу. Могу. Делаю», в рамках которого ребята в течение года представляли и реализовывали свои идеи, направленные на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности. Кроме того, на базе Дворца молодежи созданы и действуют в постоянном режиме «Клуб молодежных субкультур» и «Клуб для молодежи и молодых семей». Они позволяют взаимодействовать с молодежными субкультурами и неформальными движениями, укреплять семейные традиции.



Работа по укреплению межнационального и межконфессионального согласия проводится регулярно и в общеобразовательных учреждениях Перми. Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова доложила, каким образом велась эта работа в текущем году. Так, в образовательной программе существует целый раздел, посвященный духовно-нравственному образованию детей. В пермских детских садах реализуется программа «Пермячок», которая имеет краеведческую направленность. Дошкольники изучают историю своего города и края. В школах упор делается на патриотическом воспитании. Например, ребята участвуют в таких крупных мероприятиях, как «Дни воинской славы России», акция «Уральский характер», соревнования «Русский силомер». По словам Людмилы Сериковой, каждый второй пермский школьник принимает участие в подобных мероприятиях.



Также в Перми работает городской клуб школьных служб примирения, где ребята в течение года разрабатывали и реализовывали свои проекты, обучались, участвовали в конкурсах, проводили профилактические мероприятия для сверстников своей школы, района и города. Итогом работы актива стал прошедший в октябре III Открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» на тему «Пермский край: от Европы до Азии», в котором приняли участие 243 человека.



Кроме того, в уходящем году в школах города проходили мероприятия, посвященные Дню подростка, акция «Толерантные каникулы», классные часы и тематические уроки «Мы — многонациональный Пермский край!» для школьников, методические семинары для заместителей руководителей директоров школ по воспитательной работе, педагогов-психологов, классных руководителей.



Работа в данном направлении будет продолжена Департаментом культуры и молодежной политики и Департаментом образования и в следующем году. В рамках работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям на 2018 год запланировано проведение одного заседания совета и двух заседаний президиума совета.