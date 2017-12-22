Рубрика: Новости дня
17:51 | 18.12.2017
Национальные и религиозные организации Перми обсудили планы
В ходе заседания члены Совета и докладчики подвели итоги уходящего года, в частности обсудили участие муниципальных учреждений культуры в реализации государственной национальной политики через создание молодежных площадок и проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в образовательных учреждениях города, а также утвердили план работы на 2018 год.
— За этот год в городе стало больше хороших дорог, продолжают строиться новые школы и детские сады, сдали уже второй муниципальный дом для расселения аварийного жилья. Сейчас город планово готовится к встрече Нового года — на улице появились яркие украшения. На днях состоялось значимое событие — открытие выставки «Россия — моя история». В нашей с вами деятельности мы также достигли серьезных результатов. По итогам года уже можно сказать, что он прошел спокойно, наш город всегда был и будет многонациональным и многоконфессиональным. За этот общий дух и согласие хочу вас поблагодарить, — обратился к членам Совета глава Перми Дмитрий Самойлов.
В ходе заседания заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский доложил, что в течение года в городе проводится более 60 мероприятий для молодежи, что позволяет вовлекать в коммуникационные процессы большое количество молодых людей, проживающих в Перми, независимо от их национальной принадлежности. Активно учреждения культуры участвуют в таких мероприятиях, как Сабантуй, Дни славянской письменности и культуры, Медовый Спас и другие. Национальный колорит закладывается и в сценарии государственных праздников — Дня народного единства, Дня города, Дня Победы и других.
Что же касается конкретного учреждения — Дворца молодежи, который специализируется на молодежной политике в городе, то на его базе также проходит ряд мероприятий для молодых ребят. В качестве примера Вячеслав Торчинский назвал молодежный конвент «Герои нашего времени», посвященный пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны; фестиваль «Русский дух», направленный на популяризацию в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций, а также новый проект «Вижу. Могу. Делаю», в рамках которого ребята в течение года представляли и реализовывали свои идеи, направленные на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности. Кроме того, на базе Дворца молодежи созданы и действуют в постоянном режиме «Клуб молодежных субкультур» и «Клуб для молодежи и молодых семей». Они позволяют взаимодействовать с молодежными субкультурами и неформальными движениями, укреплять семейные традиции.
Работа по укреплению межнационального и межконфессионального согласия проводится регулярно и в общеобразовательных учреждениях Перми. Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова доложила, каким образом велась эта работа в текущем году. Так, в образовательной программе существует целый раздел, посвященный духовно-нравственному образованию детей. В пермских детских садах реализуется программа «Пермячок», которая имеет краеведческую направленность. Дошкольники изучают историю своего города и края. В школах упор делается на патриотическом воспитании. Например, ребята участвуют в таких крупных мероприятиях, как «Дни воинской славы России», акция «Уральский характер», соревнования «Русский силомер». По словам Людмилы Сериковой, каждый второй пермский школьник принимает участие в подобных мероприятиях.
Также в Перми работает городской клуб школьных служб примирения, где ребята в течение года разрабатывали и реализовывали свои проекты, обучались, участвовали в конкурсах, проводили профилактические мероприятия для сверстников своей школы, района и города. Итогом работы актива стал прошедший в октябре III Открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» на тему «Пермский край: от Европы до Азии», в котором приняли участие 243 человека.
Кроме того, в уходящем году в школах города проходили мероприятия, посвященные Дню подростка, акция «Толерантные каникулы», классные часы и тематические уроки «Мы — многонациональный Пермский край!» для школьников, методические семинары для заместителей руководителей директоров школ по воспитательной работе, педагогов-психологов, классных руководителей.
Работа в данном направлении будет продолжена Департаментом культуры и молодежной политики и Департаментом образования и в следующем году. В рамках работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям на 2018 год запланировано проведение одного заседания совета и двух заседаний президиума совета.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
23.12.2017
18:35 | 23.12.2017
Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» пройдет 1 апреля
16:13 | 23.12.2017
На одной из свердловских школ появилась мемориальная доска старшему сержанту Вадиму Нурмухаметову, погибшему в 2008 году
14:55 | 23.12.2017
Во время ЧМ-2018 на территории Центрального стадиона будет действовать особый пропускной режим
14:09 | 23.12.2017
Как Екатеринбург будет готовиться к празднованию 300-летия?
12:21 | 23.12.2017
Два автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге
11:49 | 23.12.2017
Сегодня утром екатеринбуржец парализовал работу метро
11:36 | 23.12.2017
В Екатеринбурге подорожает проезд для льготников
10:48 | 23.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 декабря 2017 года
10:25 | 23.12.2017
Ночью в селе Петрокаменское ВАЗ сбил трех пешеходов
21:13 | 22.12.2017
Шансонье Александр Новиков перенес операцию на позвоночнике
18:21 | 22.12.2017
Пермская школьная столовая стала лучшей в России
17:50 | 22.12.2017
«Яндекс» предлагает 10 тысяч новых круговых панорам Екатеринбурга
17:35 | 22.12.2017
Ледовый городок откроют «мисс Екатеринбург» и Юрий Куклачев
17:09 | 22.12.2017
Избран новый генеральный директор АО «ПЗСП»
16:52 | 22.12.2017
В Екатеринбурге уничтожили более четырех килограммов наркотиков
16:37 | 22.12.2017
Жительница Перми спряталась от судебных приставов в сумке
16:24 | 22.12.2017
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения
15:54 | 22.12.2017
Пермские энергетики «Т Плюс» приобрели новую спецтехнику для повышения оперативности проведения работ на теплосетях
15:52 | 22.12.2017
Гособвинение требует ограничить свободу владельцам собак, растерзавших девочку на Урале
15:30 | 22.12.2017
Начальнику ОМВД Полевского грозит до шести лет лишения свободы
15:03 | 22.12.2017
Исследование: Екатеринбург — богатый и независимый город
14:13 | 22.12.2017
Имущество Среднеуральской птицефабрики выставлено на торги
13:46 | 22.12.2017
В Прикамье наградили лучшие многодетные семьи
13:10 | 22.12.2017
Завтра пермяков приглашают на новогодний «Котофест»
12:59 | 22.12.2017
Более 30 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов
12:42 | 22.12.2017
Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева может получить 2,5 года лишения свободы
12:37 | 22.12.2017
С понедельника в Перми изменится расписание четырех трамваев
12:26 | 22.12.2017
В Пермь придет снегопад
12:04 | 22.12.2017
Пермская полиция в новогодние праздники будет переведена на усиленный режим работы
11:36 | 22.12.2017
В Асбесте «обворовали» местных полицейских
11:02 | 22.12.2017
В Серове жильцы новостройки остались без отопления
10:36 | 22.12.2017
КХЛ: «Автомобилист» переиграл финский «Йокерит» по буллитам
10:28 | 22.12.2017
Акционеры «Уралкалия» приняли решение о делистинге с Московской биржи
10:09 | 22.12.2017
В понедельник будет вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова
10:08 | 22.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 декабря 2017 года
09:46 | 22.12.2017
На улице Высоцкого ночью загорелся автомобиль Nissan