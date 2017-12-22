В Перми пройдет совещание с перевозчиками по вопросам безопасности общественного транспорта

16:54 | 18.12.2017

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил принять меры по повышению безопасности пассажирских перевозок в связи с увеличившимся количеством ДТП с участием городских автобусов.



— Участились случаи ДТП, прежде всего с участием автобусов, — подчеркнул Дмитрий Самойлов. — Только за последние недели — несколько резонансных происшествий, в которых пострадали люди. Необходимо в кратчайшие сроки провести анализ, выяснить причины и принять меры. Приоритетная задача — повысить безопасность работы автобусов.



Уже на этой неделе городской департамент дорог и транспорта совместно с ГИБДД и прокуратурой проанализируют все случаи ДТП, где виновниками стали водители общественного транспорта. Затем состоится совещание с перевозчиками, на котором будет представлен план мероприятий по снижению уровня аварийности и повышению дисциплины водительского состава.