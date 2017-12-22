В Прикамье школьнику назначили обязательные работы за драку

13:41 | 18.12.2017

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, за совершение насильственных действий ученик Ленинской СОШ Верещагинского района отработал 80 часов обязательных работ.



Судебные приставы по Очерскому и Верещагинскому районам возбудили исполнительное производство в отношении 17-летнего юноши. Основанием послужило постановление по делу об административном правонарушении. Согласно постановлению, во время встречи с друзьями в квартире потерпевшего произошел конфликт между молодыми людьми. Несовершеннолетний умышленно несколько раз ударил одного из приятелей кулаком по лицу. Эти повреждения, к счастью, не причинили значительного ущерба здоровью.



Действия обвиняемого были квалифицированы по ст. 6.1.1. КоАП РФ. Суд учел, что причинение физической боли не повлекло за собой последствий для здоровья потерпевшего, поэтому молодой человек получил наказание в виде обязательных работ в Вознесенском сельском центре досуга. В течение 20 дней юноша поддерживал чистоту на придомовой территории развлекательного центра.