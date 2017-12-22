«Парма» одержала победу над «Нижним Новгородом»

12:59 | 18.12.2017

Вчера, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на выезде выиграла у баскетболистов «Нижнего Новгорода» со счетом 88:73.



Хозяева площадки завладели преимуществом в первые три минуты игры. Но Трэ Маклин и Фрэнк Гейнс вывели «Парму» вперед. На большой перерыв пермская команда ушла с 11-очковым преимуществом. В третьей четверти «Нижний Новгород» пустился в погоню и сократил разницу до пяти очков. Вернули «Парме» комфортный отрыв «трешка» от Константина Буланова и точный бросок со средней дистанции от Яника Морейры. Последние 15 минут игры пермская команда уверенно вела в счете.



Самыми результативными стали Трэ Маклин, Фрэнк Гейнс и Коди Миллер-Макинтайр.



Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс поблагодарил болельщиков, которые приехали из Перми поддержать команду:

- Приятно закончить первую часть чемпионата победой на выезде, поскольку пока мы не очень стабильны и находимся в поисках собственной игры. Каждый матч для нас разный, но сегодня мы исполнили то, что хотели. В некоторых встречах мы не забиваем, но против «Нижнего» организованно сыграли в защите, взяли ключевые подборы и имели много возможностей для быстрого отрыва.



22 декабря «Парма» примет дома «Локомотив-Кубань» в рамках четвертьфинала Кубка России по баскетболу.