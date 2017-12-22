Пять новых светофоров заработали в столице Прикамья

12:21 | 18.12.2017

В этом месяце подключены пять новых светофоров на особо аварийных участках Перми, настроены режимы их работы. Светодиодные светофоры имеют устройства звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.



Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, оборудованы светофорами перекрестки ул. Розалии Землячки и Лебедева, Карпинского – Рязанской – Норильской, ул. Беляева и Качалова, Ушакова – Юнг Прикамья, проспекта Паркового и ул. Песчаной.



На проспекте Парковом установлен вызывной светофор, остальные объекты работают в автоматическом режиме.



Одновременно ведется работа по оборудованию уже имеющихся светофоров звуковыми сигналами.