К концу недели в Перми потеплеет

12:05 | 18.12.2017

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, пасмурно. Сегодня, 18 декабря, в Перми ожидается около -7 °C, ночью — до -12 °C.



Завтра столбик термометра покажет -11 °C, в среду -10 °C, возможен снег. В четверг, 21 декабря, будет -9 °C, а в пятницу потеплеет до -4 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает, вероятен снег.