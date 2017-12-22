В Перми состоится конкурс «Мужчины в образовании»

15:03 | 17.12.2017

В понедельник, 18 декабря, в столице Прикамья стартует конкурс «Мужчины в образовании». К участию приглашаются мужчины — работники образовательных учреждений города.



Сейчас в образовательных учреждениях Перми работает более 800 педагогов-мужчин — 7,5 %. В директорском корпусе мужчины составляют 12,4 %.



Конкурс будет состоять из трех этапов: педагогам предстоит продемонстрировать спортивную подготовку, личные и творческие качества, поучаствовать в танцевальном конкурсе «Магия вальса». В презентационном видеоролике и на мастер-классе участники представят авторские педагогические находки. Победителя определят 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества.



Подать заявку на участие можно до 28 декабря по адресу zyryanova-ln@gorodperm.ru. Список участников конкурса появится 29 декабря на personal.permedu.ru. В январе состоятся подготовительные мероприятия для конкурсантов.