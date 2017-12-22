В парках Перми строятся ледовые городки

15:00 | 17.12.2017

Пермь готовится к Новому году: на главных улицах устанавливают светящиеся арт-объекты, фасады зданий украшают праздничными гирляндами, к празднованию готовятся и пермские парки.



В конце декабря парк «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) превратится в огромную шахматную доску, где разыграют свои партии герои произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».



В дни новогодних каникул посетители парка смогут отыскать среди лабиринтов и горок Белого Кролика, погладить «на удачу» Чеширского Кота, разгадать загадки Безумного Шляпника и встретиться с Алисой. В ледовом городке разместятся шахматный трон Черной и Белой королев, светодиодные скульптуры и новогодняя ель.



Парк им. Чехова (улица Репина, 20) станет частью Северного полюса. Здесь медвежонок Умка будет искать себе настоящих друзей. По мотивам мультфильма «Умка ищет друга» для детей и взрослых построят ледовый подиум для селфи, чашу-ловушку, снежные лабиринты и горки.



В саду им. Миндовского (улица Мира, 9) распустится аленький цветочек из одноименной сказки Сергея Аксакова. В вечерние часы сад «зверя лесного, чуда морского» будет переливаться от праздничного освещения.



Торжественное открытие трех ледовых городков состоится 27 декабря в 17:00.



Муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьПарк» обращает внимание посетителей на необходимость соблюдения правил безопасности в местах массового отдыха при проведении работ по строительству ледовых городков. Во избежание несчастных случаев администрация убедительно просит посетителей не срывать оградительные ленты и не заходить за ограждения ледовых объектов.