Рубрика: Новости дня
21:00 | 16.12.2017
Специалисты «МРСК Урала» открыли первую в Перми электрозарядную станцию
Электрозарядная станция смонтирована филиалом «МРСК Урала» — «Пермэнерго» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ», построенной на шоссе Космонавтов рядом с новым терминалом международного аэропорта Большое Савино.
В открытии электрозарядной станции приняли участие первый заместитель председателя правительства Пермского края — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, заместитель председателя правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, и. о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Пермэнерго» Вадим Локтин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец.
Электрозарядная станция ТZone производства Республики Беларусь представляет собой стационарное зарядное устройство с вандалозащищeнным коррозионностойким корпусом из стали, предназначенное для зарядки электромобилей в режиме Mode 3 в соответствии с международными протоколами обмена.
Установленная электрозарядная станция соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности. Она подходит для всех существующих марок электрокаров.
Время подзарядки занимает до четырех часов, в зависимости от технических характеристик машины и типа используемого кабеля. Время полной зарядки не превысит восьми часов.
Руководитель «Пермэнерго» Вадим Локтин отметил два важных аспекта при реализации проекта по созданию сети электрозарядной инфраструктуры. Первый — экологический. Как известно, 2017 год был объявлен в России Годом экологии.
«Создание электрозарядной инфраструктуры — наш вклад в поддержку развития в регионе экологически чистого транспорта», — подчеркнул Вадим Локтин.
«Второй аспект — экономический. В настоящее время общемировым трендом является развитие высокотехнологичных и экологичных видов транспорта, в том числе электротранспорта. По прогнозам экспертов, к 2040 году в мире три из пяти автомобилей будут электрическими. Мы должны оперативно реагировать на формирующиеся запросы, потребности рынка, экономики», — сказал Вадим Локтин.
Он сообщил, что, помимо Перми, еще одна электрозарядная станция установлена на участке трассы М7 Пермь — Казань в районе города Очер. Она также размещена на АЗС, принадлежащей компании «ЛУКОЙЛ».
Как отметил вице-премьер правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, «формирование электрозарядной инфраструктуры в Пермском крае — одна из важных составляющих создания комфортной городской среды. И здесь мы ориентируемся не только на существующих владельцев электромобилей. Наша задача — создание условий для потенциальных пользователей электрокаров. Получив обратную связь от жителей, мы будем планировать дальнейшие действия».
В рамках мероприятия состоялась тестовая зарядка электромобиля, принадлежащего пермяку Николаю Шаврину. Он сообщил, что пользуется электромобилем уже три с половиной года. Энтузиаст электротранспорта выразил надежду, что Россия не останется в стороне от глобальных тенденций. Все предпосылки для позитивного развития в данной сфере есть.
Создание сети электрозарядных станций в Пермском крае — часть Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети».
В рамках проекта до 2020 года планируется сформировать сеть зарядных станций как для общественного транспорта, так и для частного, сначала в ключевых регионах, а затем и в масштабах всей страны.
© «Вечерние Ведомости»
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