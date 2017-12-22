Энергетики «Пермэнерго» построили электросетевую инфраструктуру для будущего зоопарка в городе Перми

20:56 | 16.12.2017

Руководитель филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Вадим Локтин провел выездное совещание по вопросу строительства электросетевой инфраструктуры для нового зоопарка, возводимого в городе Перми.



В совещании, которое прошло на строительной площадке, помимо специалистов «Пермэнерго» приняли участие представители Управления капитального строительства Пермского края и АО «РЖД-строй» — генерального подрядчика строительства пермского зоопарка.



В ходе совещания было отмечено, что филиал «Пермэнерго» свои обязательства по созданию электросетевой инфраструктуры для первой очереди нового зоопарка выполнил.



На выделенной для будущего зоопарка территории смонтированы три блочные комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 7500 кВА. Также построены кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 6 км.



В настоящее на подстанции 110/6 кВ «Андроновская», от которой будет запитан зоопарк, ведутся работы по замене устройства компенсации емкостных токов.



Выполненные технические мероприятия позволяют выдать заявленную мощность в объеме 4 МВт.



Руководитель «Пермэнерго» Вадим Локтин поручил подготовить график поэтапной выдачи мощности по мере ввода в строй объектов зоопарка.



«Между УКС Пермского края и «Пермэнерго» налажено конструктивное рабочее взаимодействие, — отметил по итогам совещания генеральный директор ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский. — Энергетики проявляют ответственный, профессиональный подход к делу. Все работы выполняют качественно и в срок».



Напомним, что строительство нового зоопарка ведется в Индустриальном районе г. Перми на площадке, ограниченной улицами Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского.



Площадь нового зоопарка составит 25,4 га. В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административного здания, здания ветеринарной лечебницы.



Численность посетителей зоопарка составит 500 тысяч человек в год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 человек.