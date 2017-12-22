На Крохалевке устраняют аварию на теплосетях. В зоне риска 40 домов

14:26 | 16.12.2017

В микрорайоне Крохалева в Перми, в районе дома № 24 на ул. Гусарова, ведутся аварийные работы. Специалисты ПСК устраняют дефект теплосети, начаты сварочные работы. Теплоснабжение 40 домов организовано по временной схеме — как сообщают в компании, «для минимизации дискомфорта жителей».



Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется к вечеру субботы. Сейчас по временной схеме тепло подается на социальные объекты по Солдатова, 14а, Тбилисской, 7а, Гусарова, 4, 22а, ул. Таборской, 22а, и в десятки многоквартирных домов по Тбилисской, Курчатова, Гусарова, Таборской, 22, Кояновской и Солдатова.