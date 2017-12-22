Фонд капремонта Пермского края ждет решения собственников по видам работ на следующий год

13:39 | 16.12.2017

По каждому из домов, намеченных к ремонту на 2018 год, Фонд капитального ремонта подготовил предложения. Они включают перечень возможных работ с указанием их стоимости. На то, чтобы сделать выбор, собственникам отводится 90 дней.



За это время в домах должны пройти общие собрания, которые утверждают перечень, сроки и предельную стоимость работ, а также лицо, уполномоченное контролировать ход работ вплоть до подписания актов сдачи-приемки. Если собственники этого не сделают, необходимые решения за них примет муниципалитет.



Предложения собственникам опубликованы на официальном сайте фонда www.fond59.ru. Как заверили в фонде, его специалисты готовы выходить на собрания собственников и помогать жителям разобраться в сложных моментах.