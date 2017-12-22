Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили расширение газификации в Прикамье

19:04 | 15.12.2017

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсудили основные направления сотрудничества, в том числе возможности увеличения инвестиций «Газпрома» в газификацию Пермского края.



На встрече речь шла о предварительных итогах работы по развитию газификации региона в текущем году. Отмечено, что компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию три межпоселковых газопровода — в Кишертском, Октябрьском, Ординском и Пермском районах. Продолжается сооружение еще двух газопроводов — в Добрянском и Пермском районах. Подготовлена проектная документация по семи газопроводам. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году проделана большая работа по газификации: «Первое, что мы сделали, — это занялись подключением домохозяйств к газопроводу. Сейчас мы видим двукратный рост заявок на подключение. За 9 месяцев этого года было принято более 2 тысяч заявок по подключению домовладений к газу».



Также на встрече были рассмотрены перспективы расширения газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Пермском крае действует сеть из девяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Компания будет продолжать развитие сети АГНКС в регионе.



Отдельное внимание на встрече уделили взаимодействию «Газпрома» и региональных предприятий, выпускающих высокотехнологичную, в том числе импортозамещающую, продукцию. Соответствующая дорожная карта была подписана в 2014 году. В сентябре 2017 года документ был актуализирован, его действие продлено до 2020 года.



Стороны успели обсудить и продолжающийся рост просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. За десять месяцев текущего года она увеличилась на 1,1 млрд руб. и на 1 ноября достигла 4 млрд руб.



Как пояснили в Региональной службе по тарифам Пермского края, действительно, в предыдущие годы накопилась значительная сумма задолженности за газ. В течение 2017 года РСТ провела ряд мероприятий, направленных на приостановление задолженности. Рост задолженности на данный момент остановлен.



В числе мероприятий, которые позволили добиться такого результата: работа ОАО «КРЦ-Прикамье», в том числе по линии расщепления платежей конечных потребителей (в рамках трехстороннего соглашения между территориальными сетевыми организациями, ОАО «КРЦ» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»), переговоры с руководством ресурсоснабжающих организаций. Все мероприятия — совместно с руководством муниципальных образований.



В результате в девяти муниципальных образованиях снижена задолженность за газ, еще в четырех начали отопительный сезон без задолженности.



Напомним, 18 октября на заседании правительства Пермского края зампред правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев рассказал о проводимых региональными властями работах в части сокращения задолженности перед сетевыми компаниями. В частности, по данным РСТ, задолженность за потребленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» сократилась на 166 млн рублей. Работы в этом направлении продолжаются.