В Перми проводится Кубок города по биатлону

17:18 | 15.12.2017

В Перми впервые проходит открытый Кубок города по биатлону памяти заслуженного тренера России Александра Репина.



Сегодня состоялась официальная тренировка перед соревнованиями. Завтра, 16 декабря, юноши и девушки 11–12 лет и 13–14 лет примут участие в индивидуальной гонке на дистанциях 4 км, 4,8 км, 5 км, 6 км в зависимости от пола и возраста. В воскресенье ребята пробегут спринт на 3 км, 3,6 км, 4,5 км, а в 15:00 состоится награждение призеров.



Соревнования проходят на базе спорткомплекса «Пермские медведи».