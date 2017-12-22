Житель Прикамья оштрафован за посредничество в приобретении поддельного водительского удостоверения

17:03 | 15.12.2017

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы взыскали уголовный штраф за подделку водительских документов.



В отделе судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Штраф был назначен за сбыт поддельного водительского удостоверения.



Житель Прикамья по просьбе своего знакомого нашел в интернете номер телефона лица, занимающегося подделкой водительских удостоверений, и договорился об изготовлении документов для товарища. Посредник получил заведомо подложные документы по почте и передал заказчику. Оказавшись на скамье подсудимых, мужчина признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке и вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Максимальное наказание за такое преступление — до 10 лет лишения свободы, но суд принял во внимание отсутствие судимости и характеристику подсудимого и применил правила ст. 64 УК РФ, назначив более мягкое наказание в виде штрафа, равного стоимости поддельных документов.



Должник обратился в суд за рассрочкой выплаты штрафа, но ему было отказано. В случае неуплаты уголовного штрафа в установленный срок в суд направляется представление о замене наказания более строгим, о чем пристав и предупредил мужчину. Должник погасил задолженность полностью, не дожидаясь радикальных мер.