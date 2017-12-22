Огни на главной пермской елке зажгли лучшие школьники города

16:12 | 15.12.2017

Школьники, показавшие высокие результаты в учебе, творчестве, спорте, зажгли разноцветную гирлянду на главной елке города. Ребята дали старт новогодним мероприятиям из Фестивального дома на эспланаде с помощью интерактивной кнопки и робота Promobot.



Напомним, трех победителей, которые войдут в историю города, из 17 школьников выбрали жители Перми путем открытого интернет-голосования. 14 декабря в Фестивальном доме на эспланаде старт серии новогодних мероприятий в Перми дали ученик лицея № 3 Ярослав Ожгибесов, многократный победитель и призер соревнований по карате, ученица школы № 32 Екатерина Верзакова, многократная победительница и призер чемпионатов мира, Европы, России по чирлидингу, а также ученик лицея № 9 Дмитрий Селиванов, многократный победитель и призер международных и всероссийских творческих конкурсов.



— О возможности поучаствовать в этой церемонии мне рассказали в лицее, я этим загорелся и понял, что хочу зажечь главную елку Перми. Для меня это важно, это история нашего города, — сказал Дмитрий Селиванов.



Дед Мороз, Снегурочка и Promobot помогли победителям зажечь новогоднюю гирлянду. Эта торжественная церемония открыла череду новогодних мероприятий в рамках проекта «Пермский период. Новое время».