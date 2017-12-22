В выходные в Перми изменится движение нескольких троллейбусов

15:56 | 15.12.2017

16 и 17 декабря будет изменено движение троллейбусов № 1, 5, 12 в связи с проведением работ на сетях ООО «Новогор-Прикамье» на перекрестке ул. Лодыгина и Куйбышева.



Троллейбус № 1 будет следовать сообщением «Троллейбусное депо — станция Пермь I», троллейбус № 5 — сообщением «Троллейбусное депо — станция Пермь II», троллейбус № 12 пойдет по маршруту «Троллейбусное депо — микрорайон Парковый», пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс».



Пассажиры могут воспользоваться автобусом № 62, трамваями № 5 и 8 с пересадкой без дополнительной оплаты на троллейбусы № 1, 5 и 12 на остановке «Строительный факультет». При этом нужно сохранять билет: бесплатная пересадка возможна в течение 40 минут с момента его приобретения.