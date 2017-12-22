Пермский край отправил три заявки на регистрацию территорий социально-экономического развития

15:37 | 15.12.2017

Министерство территориального развития Пермского края направило в Министерство экономического развития РФ заявки на получение статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для трех моногородов — Красновишерска, Нытвы и поселка Юго-Камский.



«Создание территории опережающего социально-экономического развития — инструмент, открывающий представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей», — подчеркивал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как пояснили в министерстве территориального развития Пермского края, у моногородов уже есть потенциальные резиденты-инвесторы, которые готовы развиваться на одной из озвученных территорий. Решение по регистрации новых ТОСЭР будет принято в течение трех месяцев.



Территория опережающего социально-экономического развития создается на 10 лет и дает возможность резидентам снизить налог на прибыль до 5 % в течение первых 5 лет и 10 % в течение второй «пятилетки». Также предприниматели освобождаются от налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, для них в 4 раза снижены тарифы по страховым взносам.



По каждому моногороду предлагается установить минимальные требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР: не менее 2,5 млн рублей капитальных вложений в проект в течение первого года с момента получения статуса резидента; не менее 10 новых рабочих мест в течение первого года с момента получения статуса резидента.



Напомним, что в марте 2017 года статус ТОСЭР получил Чусовой. На сегодня заключены соглашения с 2 резидентами. В высокой степени готовности к получению статуса резидентов ТОСЭР «Чусовой» находятся еще 6 организаций, которые выбрали в Чусовом инвестиционные площадки.