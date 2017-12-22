Приоритеты развития Прикамья будут определяться совместно с ветеранами

14:44 | 15.12.2017

14 декабря состоялся семинар-совещание по развитию ветеранского движения в Пермском крае. На мероприятии четыре министерства Прикамья и краевой совет ветеранов подписали соглашения о сотрудничестве.



В документах поставили подписи председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко и министры здравоохранения, социального развития, образования и культуры Пермского края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность взаимодействия властей с представителями старшего поколения. «Я признателен вам за поддержку и участие в жизни нашего общего дома — Пермского края. Я рассчитываю на вашу поддержку и впредь: нам не обойтись без вашего опыта, знаний, авторитета», — отметил глава Прикамья.



И. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев отметил, что подписание соглашений — значимый шаг для органов власти: «Нам очень важно, чтобы общественные организации оценивали нашу работу, вместе с нами определяли приоритеты дальнейшего развития. Если мы получаем обратную связь, мы понимаем, где нам необходимо сосредоточить усилия».



По словам председателя совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежды Максютенко, представители ветеранского движения ведут активную общественную деятельность. В частности, представляют интересы старшего поколения во всех территориальных общественных советах, проводят оценку доступности и качества предоставляемых медицинских услуг в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн. «Для правительства Пермского края мы являемся экспертами. Мы практически ежедневно обращаемся за услугами здравоохранения, социальной защиты и можем сказать представителям власти, доступны ли услуги, качественно ли они предоставляются», — отметила Н. Максютенко.



По данным Пенсионного фонда России в Пермском крае, на территории региона проживает порядка 800 тысяч пенсионеров. При этом почти 200 тысяч из них являются участниками Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.