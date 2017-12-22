На площади перед ДКЖ в Перми изменена схема движения транспорта

12:42 | 15.12.2017

В связи со строительством ледового городка и на время его работы изменена схема проезда на площадь перед Дворцом культуры железнодорожников.



Въезд на площадь с ул. Локомотивной перекрыт, выезд с ул. Боровой разрешен. Въезд на территорию ледового городка будет осуществляться по маршруту ул. Локомотивная – ул. Фридриха Энгельса – ул. Углеуральская – ул. Боровая.



Ледовый городок должен начать принимать посетителей с 20 декабря.