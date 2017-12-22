Рубрика: Новости дня
12:31 | 15.12.2017
29 молодых управленцев из Перми прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
Полуфинал в Приволжском федеральном округе пройдет в двух городах: Нижнем Новгороде и Самаре. Из 301 полуфиналиста ПФО — 29 участников проекта из Пермского края. Ими стали сотрудники ведущих предприятий Прикамья, представители краевых и городских властей, руководители СМИ, а также молодые предприниматели и общественники края. Все они являются победителями дистанционного этапа конкурса, на который в ПФО поступило более 32 тыс. заявок.
В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов, советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры, решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.
По итогам полуфиналов в федеральных округах 300 лучших участников со всей России выйдут в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве.
Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.
Финал определит 100 победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа ведущих управленцев страны, в числе которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.
© «Вечерние Ведомости»
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