Депутаты Законодательного собрания Прикамья посетили Березовку

12:05 | 15.12.2017

Комитет по социальной политике Законодательного собрания провел завершающее законотворческий год выездное заседание. Темой заседания стал контроль закона об образовании в части создания условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.



Депутаты проинспектировали три образовательные площадки в Березовском муниципальном районе. В д. Копчиково депутаты посетили начальную школу — детский сад, где созданы все условия для образовательного процесса на национальном языке для татарского населения, проживающего компактно в поселении.



Следующим объектом стала средняя общеобразовательная школа № 2, с. Березовка. Депутаты посетили учебные классы, столовую, спортзал, встретились с учащимися и педагогами. В интернате при Березовской средней школе внимательно осмотрели комнаты для проживания учащихся и столовую. Строящийся новый объект «Начальная школа — детский сад» в Березовке вызывает искреннее уважение, управленческая команда муниципалитета работает ответственно. Как отметила депутат Ирина Корюкина, только благодаря слаженной совместной работе нового руководителя района и председателя земского собрания были оперативно подготовлены все необходимые документы, проведены процедуры и объект, так необходимый в Березовке, начал строиться. Строительство начальной школы идет с опережением графика, окончательный срок теперь запланирован на конец 2018 года.



На заседании обсуждались вопросы предоставления услуг общего образования, которые обеспечивают 786 государственных и муниципальных организаций. С целью повышения доступности качественного образования, особенно в сельской местности, реализуются несколько проектов, например «Мобильный учитель», «Электронная школа». Решаются вопросы по переводу на односменную систему обучения в школах.



Актуальной темой становится перевод всех учащихся в новые здания из зданий с износом 50 % и выше. Реализация новой программы в Пермском крае запланирована на 2021–2025 годы. Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин, подводя итоги, отметил: «Программа сейчас формируется. Стоит задача ответственной работы, особенно со стороны муниципальных властей: донести правильную и достоверную информацию о состоянии всех зданий, где расположены образовательные учреждения, оценить объемы и рассчитать сроки».



В заседании приняли участие депутаты Законодательного собрания, представители органов исполнительной власти региона, Контрольно-счетной палаты Пермского края, главы муниципальных образований, входящих в ассоциацию «Согласие».