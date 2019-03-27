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13:46 | 29.03.2019
Более 5 тысяч жителей Прикамья получат комфортные и безопасные лифты
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, объявленный аукцион ориентирован на последнюю партию лифтов, запланированных в региональной программе на период до конца 2020 года. «Таким образом, объем работ в установленные сроки мы выполним и более 35 000 жителей края смогут пользоваться безопасными и современными лифтовыми кабинами. Речь идет о тех лифтах, на которые были поданы необходимые сведения в органы местного самоуправления, и они были включены в перечень на капитальный ремонт», - рассказал глава Фонда.
Дмитрий Баранов подчеркнул, что если в жилом доме лифт отслужил положенный срок в 25 лет или признан непригодным к эксплуатации, но при этом не был заявлен в программу, то необходимо в срочном порядке предоставить паспорт лифта или акт освидетельствования в Фонд. «Мы примем меры для включения таких лифтов в планы по замене в первоочередном порядке», — отметил он.
Завершение конкурса запланировано на 26 апреля 2019 года. У подрядчика будет 275 дней с даты заключения договора, чтобы выполнить оценку технического состояния оборудования, осуществить проектирование и строительно-монтажные работы. Начальная цена контракта составляет 345,58 млн рублей.
Напомним, что Фонд капитального ремонта реализует ускоренную программу по модернизации устаревшего лифтового оборудования. До конца 2020 года в региональной программе капитального ремонта запланировано привести в нормативное состояние почти 1000 лифтов в 377 жилых домах Пермского края. В 2017-2018 годах Фонд капитального ремонта уже модернизировал 490 лифтов в 190 домах. В настоящее время ведутся работы по замене еще 362 лифтов в 133 домах Перми, Березников, Соликамска, Добрянки, Губахи, Кунгура, Чайковского, Чернушки и Краснокамска.
© «Вечерние Ведомости»
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