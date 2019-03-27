Пермь: новости дня
13:13 | 29.03.2019
Промобот расскажет немецкому бизнесу об инвестиционных проектах Пермского края
На площадке выставки технологические ноу-хау представят свыше 6000 экспонентов из 70 стран мира. Интегрированная промышленность – главный мотив HANNOVER MESSE 2019.
Пермский край в рамках выставки впервые представит собственный стенд с лучшими и уникальными наработками предприятий региона. Здесь же пройдут бизнес-встречи с представителями европейского бизнеса. Представители официальной делегации региона встретятся с министром экономики, труда, транспорта и цифровизации Нижней Саксонии, заместителем премьер-министра Нижней Саксонии доктором Берндом Альтхусманном.
Участие в бизнес-делегации Пермского края в рамках HANNOVER MESSE примут компании сектора ИТ и автоматизации, роботостроения, легкой промышленности, приборостроения, целлюлозно-бумажной промышленности, нефтяного машиностроения, машиностроения и металлургии. В их числе такие пермские компании, как ООО «Парма-Телеком» (ITPS) – один из ведущих комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, реализующий проекты в 20 странах мира; ООО «Инсайт Электроникс» — российский производитель систем «умный дом» с 2001 года с центральным офисом в Перми и более 500 представительств по России; ООО «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории Северной и Восточной Европы; АО «Новомет-Пермь» — производитель инновационного нефтепогружного оборудования и оборудования для поддержания пластового давления, имеющий сервисное подразделение и сеть сервисных центров в РФ и за рубежом, и другие компании.
Как подчеркнул Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, главный мотив HANNOVER MESSE 2019 — Интегрированная промышленность – схож со структурой промышленного комплекса Пермского края. «Мы исторически являемся регионом с развитым машиностроением, авиадвигателестроением, химической и нефтяной сферой. Но при этом у нас серьезно развит сектор IT – цифровая трансформация проникает во все отрасли производства. Поэтому для наших предприятий очень важны встречи с пионерами инновационной промышленности, которые примут участие в Hannover Messe, важна настройка контактов и освоение новых рынков», — отметил зампред правительства Прикамья.
По словам генерального директора компании ITPS Леонида Тихомирова, для компании HANNOVER MESSE – очень перспективная и одна из самых ярких площадок для работы. «Ганноверская выставка — это место концентрации всех новейших достижений в первую очередь в области цифровых технологий и крупнейших производителей, поставщиков промышленной продукции, технологических компаний. И мы, совместно с командой краевого правительства, планируем успеть все: продемонстрировать свои решения собственной разработки — интеграционную платформу AVIST с целым рядом функциональных модулей, провести B2B переговоры в области бизнес- и технологического партнерства с ведущими компаниями своей области и, конечно, «утолить жажду» исследователя и разработчика в знакомстве с самыми последними достижениями в области высоких технологий», - пояснил Леонид Тихомиров.
Светлана Неганова, директор Краснокамской фабрики деревянной игрушки: «На выставку Hannover Messe приезжают компании со всего мира, чтобы продемонстрировать свои инновационные технические разработки. Мы не только хотим представить свои новинки - AR-кубики с дополненной реальностью, оживающие с помощью мобильного приложения, но и надеемся расширить бизнес-горизонты и выйти на новые рынки. Это поспособствует развитию не только нашего предприятия, но и промышленности Пермского края в целом».
© «Вечерние Ведомости»
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