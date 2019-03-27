За 5 лет работы детская нейрохирургическая служба Прикамья помогла 24 тысячам маленьких пациентов

12:45 | 29.03.2019

Детское отделение нейрохирургии, сформированное в марте 2014 году на базе Краевой детской клинической больницы (КДКБ) Пермского края, подвело итоги пятилетней работы.



По данным краевого министерства здравоохранения, за пять лет в отделение обратилось свыше 22 тысяч пациентов с черепно-мозговыми травмами и другими острыми заболеваниями центральной нервной системы и позвоночника. Еще около 2 тысяч детей получили консультативную помощь. Также за это время детской нейрохирургической службой было проведено более 1200 операций, в частности, 157 относящихся к разряду высокотехнологичных. Кроме того, отделение организовало прием пациентов с заболеваниями нервной системы нейрохирургического профиля из других регионов РФ — проведено 57 операций.



«Это всего лишь малая часть результатов, которых удалось добиться, мы держим курс на технологическое кадровое развитие, действуем в интересах наших маленьких пациентов!» — отметил главный врач КДКБ, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов.



Отметим, объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в крае вырос в три раза с 2013 года. Только за 2019 год более 20 тысяч жителей Пермского края получили медицинскую помощь самой высокой сложности. В связи с этим постоянно увеличивается и финансирование этого направления. В 2019 году на финансирование высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) запланировано за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) дополнительно 374 млн рублей. Финансирование ВМП за счет средств ОМС, бюджета края и субсидии федерального бюджета для больниц края составит в 2019 году почти 2,7 млрд рублей.



Детская нейрохирургическая служба была сформирована по инициативе главного врача ГБУЗ ПК «ГДКБ №15» (ныне Краевая детская клиническая больница), доктора медицинских наук Дмитрия Антонова при поддержке коллег и краевых властей. За это время в КДКБ сформирован полноценный детский нейрохирургический центр, включающий в себя плановый и экстренный консультативный прием нейрохирурга, дневной и круглосуточный стационары. Для детей с нейрохирургическими проблемами доступны самые современные системы диагностики, работающие в круглосуточном режиме, а нейрохирургическая операционная является самой оснащенной в больнице. До марта 2014 года дети с черепно-мозговыми травмами и другой нейрохирургической патологией лечились на базе больниц общей лечебной сети.