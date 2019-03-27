В выходные в Перми похолодает

12:34 | 29.03.2019

Сейчас в столице Прикамья 4 градуса, пасмурно. Сегодня, 29 марта, днем в Перми будет до +10°С, ночью около 0°С.



Завтра столбик термометра не поднимется выше +3°С, ожидается сильный юго-западный ветер, скорость которого будет нарастать в течение дня, вечером начнется снегопад. В воскресенье, 31 марта, осадки прекратятся, будет около +5°С. В понедельник ожидается небольшое потепление и дождь.