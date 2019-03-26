В Пермском крае 11 апреля один рабочий день можно обменять на заботу о сиротах в больницах

19:25 | 28.03.2019

11 апреля пермский благотворительный фонд «Дедморозим» примет участие в четвертой всероссийской акции «День заботы за день работы». Ее идея заключается в том, что люди со всей России могут стоимость нескольких рабочих часов или даже дней пожертвовать на сайте http://denzaboty.ru/. Все собранные в день акции средства пойдут на оплату труда нянь, которые заботятся о детях-сиротах, находящихся в больницах.



В акции участвуют 7 регионов, в которых проблема обеспечения больных детей-сирот нянями стоит особенно остро: Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь.



В 2018 году за один день акции «День заботы за день работы» на сайте деньзаботы.рф удалось собрать 3,3 млн рублей. Этих денег хватило на оплату 23,5 тысячи часов работы профессиональных нянь в больницах 5 регионов России.



В Прикамье на сегодняшний день существует пока только один проект, который поддерживает детей-сирот в больницах. Это проект «Больничные мамы» фонда «Дедморозим». Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей больничные мамы обеспечивают заботой около 200 детей ежегодно.



«Только благодаря поддержке неравнодушных людей дети не остаются в больницах одни, — рассказывает координатор проекта Елена Тиунова. — Если из больницы поступает сообщение о ребенке, который остался там один, больничная мама появляется у малыша в тот же день и будет с ним рядом днем и ночью до его выписки из больницы».



Акция «День работы за день заботы» была организована новосибирским фондом «Солнечный город» и впервые прошла в 2015 году. Именно этот фонд 11 апреля будет аккумулировать все собранные средства, а потом распределит их между фондами-участниками. За время существования «Дня заботы» к акции присоединились более 4 млн человек.