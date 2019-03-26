Реализацию рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Перми обсудили представители городской Думы и администрации

19:17 | 28.03.2019

В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева, депутаты Олег Афлатонов, Арсен Болквадзе, Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Наталья Мельник, Михаил Черепанов, представители администрации.



«Мы встречаемся уже раз в квартал, чтобы выработать общую позицию по тем вопросам, где есть рекомендации и замечания надзорного органа, и подумать, как мы их будем устранять», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



На заседании был рассмотрен вопрос реализации рекомендаций по итогам предыдущего совещания 30 октября. По словам Марии Батуевой, речь идет о передаче сетей на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.



«В пятилетней программе развития системы ЖКХ заложены средства на содержание муниципальных сетей, в том числе бесхозяйных. Мы должны передавать их, но в программе мы не видим, что уменьшается их количество, не видим план передачи. Предлагаю не снимать вопрос с контроля», - сказала Мария Батуева.



По словам Александра Власова, передача сетей ведется, график будет составлен и передан КСП. По итогам обсуждения было принято решение направить информацию о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города Перми» для передачи сетей ресурсоснабжающим организациям.



Аудиторы Контрольно-счетной палаты города Перми рассказали о проверке законности отчуждения земельных участков в частную собственность при перераспределении муниципальных земель. Выявлены факты перераспределения, которые позволили передать в собственность физических лиц территории, площадью превышающие минимально допустимые размеры. Контрольно-счетная палата предложила рассмотреть вопрос увеличения платы за перераспределение земель до 100% от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от площади, обеспечить разработку проектов межевания с целью минимизации перераспределения через утверждение схем расположения. Кроме того, при перераспределении нужно обосновывать выбор процедуры с оценкой последствий для бюджета города Перми, проводить обязательную проверку на невозможность формирования самостоятельных земельных участков, а также принять меры к эффективному распоряжению земельными участками.



«По итогам контрольных мероприятий бывают несогласия по тем или иным позициям в отчете – и это нормально. Мы предлагаем рачительно относиться к публичным ресурсам, если есть возможность, формировать отдельные земельные участки и продавать их дороже. Мы в диалоге с департаментом этот момент отработаем, план они предоставили», - отметила Мария Батуева.



«Хотел бы поблагодарить КСП за пристальное внимание к вопросу. Улучшилась и работа департамента земельных отношений за последние годы. Сейчас все происходит в соответствии с буквой закона, понятно и прозрачно», - сказал Арсен Болквадзе.



Информацию приняли к сведению с рекомендацией администрации города Перми обеспечить реализацию предложений КСП.



«Любые контрольные мероприятия – это хорошо с точки зрения выявления болевых точек. Задачи и цели ясны – это максимизация доходов бюджета города Перми, в том числе от реализации земельных ресурсов. Есть ряд нюансов, которые не отрегулированы городскими и региональными нормативными актами. Закон, безусловно, надо выполнять. Если необходимо вносить корректировки в нормативно-правовую базу, то давайте это делать. Если будет такая потребность, чтобы получить информацию, как проработан вопрос, то можно его посмотреть на профильном комитете, чтобы депутаты были в курсе происходящего», - подчеркнул Юрий Уткин.



На заседании обсуждались изменения в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми. Речь идет о включении нормы по предоставлению финансово-экономического обоснования к проекту бюджета и изменениям в него на основе требований департамента финансов администрации города Перми. Участники встречи говорили о необходимости качества таких обоснований.



Также администрации города Перми было дано поручение проверить направления повышения эффективности бюджетных расходов города Перми на соответствие Концепции, утвержденной Правительством России. Заместитель главы администрации города Перми Вера Титяпкина заверила, что такая работа уже ведется и вся необходимая информация будет предоставлена в срок.