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19:01 | 28.03.2019
Прикамье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2019 года
На первый конкурс было подано 9011 проектов, однако экспертный совет рассмотрит 8251 проект. 701 проект не был допущен до экспертизы, еще 59 проектов были отозваны самими заявителями.
Как поясняют специалисты Фонда, 34% отклоненных проектов были заявлены организациями, которые не могут быть участниками конкурса в соответствии с положением о нем. Еще 28% не допущенных проектов поданы от имени организаций людьми, не имеющими на это полномочий. В 16% заявок имеются противоречия между запрашиваемой суммой гранта и бюджетом проекта.
Большинство проектов, отклоненных на этапе проверки на соответствие требованиям положения о конкурсе, были поданы в последний день. Стоит отметить, что 2349 некоммерческих организаций из числа подавших заявки на первый конкурс 2019 года ранее не участвовали в конкурсах президентских грантов.
В топ-10 регионов, подавших больше всего проектов на первый конкурс 2019 года, исключая Москву, вошли Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский край.
Всего за два года работы Фонда президентских грантов в пяти его конкурсах приняли участие 19 414 некоммерческих организаций. Это 9% от всех зарегистрированных в стране НКО.
Председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач обратил внимание, что в первом конкурсе 2019 года заметно увеличилась доля проектов в области культуры. Соответствующее грантовое направление впервые вошло в тройку самых популярных в конкурсе.
«Президент в послании призвал увеличить поддержку инициатив в сфере культуры, в том числе таких, которые открывают красоту и уникальность нашей «глубинки» для городского населения – это проекты по краеведению, народному творчеству и ремеслам, сохранению исторических мест. Мы видим в этих темах много настоящих энтузиастов, и наша задача – чтобы они воспринимали президентскую поддержку как возможность сделать больше, чем у них уже получается. Собственно, это уже начинает получаться», – подчеркнул Клепач.
Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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