Пермь: новости дня
18:21 | 28.03.2019
Игорь Сапко оценил возможности пермского Центра трудовой занятости для людей с инвалидностью Ars Vivendi
Экскурсию по Центру провели депутат Пермской городской Думы, председатель регионального общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» Сергей Захаров и его жена Сара Захарова-Гюттлер, жительница Дуйсбурга, одна из руководителей аналогичного проекта в Германии.
Цель проекта Ars Vivendi - предоставить людям с ограниченными возможностями здоровья возможность познакомиться с различными видами деятельности: изготавливать изделия из дерева, шить и многое другое. Специально для этих целей в предоставленном в аренду администрацией Перми двухэтажном здании с начала 2019 года были открыты две мастерские: столярный и пошивочный цех.
Как рассказал Сергей Захаров, сейчас в мастерских обучаются 23 человека в возрасте от 16 до 43 лет. «Для работы в цехах было приобретено современное оборудование, созданы условия для работы. Уже сейчас участники проекта сами шьют салфетки, фартуки, прихватки, подушки, изготавливают разделочные доски, доски для подачи холодных блюд, сувенирную продукцию», - отметил Сергей Захаров.
Кроме того, на базе мастерских реализуется проект сопровождаемого проживания. Для его реализации на втором этаже здания оборудованы специальные учебные комнаты, воспроизводящие домашнюю обстановку. «Некоторые участники проекта никогда не жили самостоятельной жизнью. Здесь же они обучаются бытовым навыкам: приготовлению пищи, использованию бытовой техники и т. д. Таким образом, наряду с профессиональными навыками люди с ограниченными возможностями здоровья получают повседневные навыки самостоятельной жизни», - пояснил Сергей Захаров.
Депутат Государственной Думы Игорь Сапко: «Очень радует, что наши дружеские отношения с городом-побратимом Дуйсбургом воплощаются в позитивные инициативы и проекты! Такой опыт по-настоящему нужен и важен, здесь у людей с ограниченными возможностями появляется реальный шанс найти себя в определенной сфере, раскрыть свои навыки и потенциал. Договорились плотно взаимодействовать, в том числе и по совершенствованию соответствующего правового поля на федеральном уровне».
Отметим, изделия, изготовленные руками участников проекта, были презентованы на совете директоров Индустриального района Перми. Руководители крупнейших предприятий, таких, как «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», «СИБУР-Химпром», «Новомет-Пермь», «Гознак» проявили большой интерес к проекту. «Сейчас у нас есть договоренность не только об экскурсиях в мастерские, но и об изготовлении сувенирной продукции с логотипами этих предприятий», - подчеркнул Сергей Захаров.
Пока проект только набирает обороты, но в будущем организаторы планируют выйти на такие же мощности, как в Дуйсбурге. Там за 10 лет проект Ars Vivendi превратился в большое предприятие, где трудятся больше 1000 человек с инвалидностью.
По словам организаторов, реализация проекта имеет огромное значение для города. Он помогает сделать жизнь с ограниченными возможностями здоровья более доступной. Для многих это шанс начать жить обычной жизнью.
В планах организаторов открыть магазин при мастерских, где будут продаваться изделия, сделанные руками участников проекта.
© «Вечерние Ведомости»
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