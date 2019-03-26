На месторождениях Пермского края запустили первые «умные скважины»

17:53 | 28.03.2019

Правительство Пермского края, ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Ростелеком» дали старт пилотному проекту по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым оборудованием. Разработка в области цифровых технологий была реализована на Аспинском месторождении в Пермском крае. По новой технологии там заработали сорок три скважины. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» намерены оценить работу пилотного проекта и рассмотреть вопрос расширения его на другие труднодоступные месторождения.



С помощью новых технологий с труднодоступных производственных объектов передаются данные по технологии LoRaWan, без использования интернета, GSM и без участия человека. Получаемая информация позволяет нефтяникам оперативно контролировать работу оборудования, а также дистанционно управлять им.



Проект «Умная скважина» был разработан специально для ресурсодобывающих предприятий. Отметим, что для реализации проекта по цифровизации скважин используется отечественное оборудование.



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, эта технология соответствует принципиально новой идеологии – важно не просто переводить данные в цифру, а исключить их существование в иных форматах. «Технология LoRaWan, используемая в этом пилотном проекте, позволяет автоматизировать процесс получения данных со скважин в онлайн-режиме. Мы видим, как компания, которая раньше выполняла роль инфраструктурного оператора, сейчас разрабатывает и внедряет передовые информационные системы. Это рост, который обеспечивает развитие цифровой экономики в крае», — подчеркнул министр.



О том, как работает умная скважина, рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев: «В центре управления создается цифровой дубль скважины, который фиксирует заданные параметры объекта (давление, температуру, загазованность) и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. При необходимости более точных измерений количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, также можно выставить посекундную частоту сбора данных. Благодаря автоматизации процессов и контролю за удаленными объектами управляющий персонал в любой момент может увидеть, что происходит на объекте, отреагировать на нештатную ситуацию и спрогнозировать, как изменятся результаты».



Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков подчеркнул: «Цифровая трансформация месторождений позволяет снизить себестоимость добычи нефти и вести онлайн-мониторинг. Мы значительно оптимизируем процессы получения данных, повысим эффективность и безопасность производства. Этот проект отвечает девизу компании «ЛУКОЙЛ» — «Всегда в движении». В год 90-летия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции мы должны не только говорить об истории нефтедобычи, но с помощью технологий и науки писать новую историю и вносить вклад в развитие отрасли».