Экс-руководители УК «ПМК», «КОД» и «Профи Дом» приговорены к тюремным срокам за мошенничество с платежами граждан

15:22 | 28.03.2019

Мотовилихинский районный суд Перми огласил приговор членам преступной группы, похитившим денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе, за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье».



По решению суда, бывший директор ООО «УК «ПМК» Владимир Кулешов приговорен к 4 годам лишения свободы, директор ООО «УК «КОД» Виктор Елупов – к 5 годам, бывший директор ООО «УК «Профи Дом» Алексей Бочкарев – к 4 годам. Все осужденные будут отбывать сроки в колониях общего режима. Кроме того, им вынесен запрет занимать руководящие должности в системе ЖКХ сроком на 2 года.



Все экс-управленцы взяты под стражу в зале суда. Суд также постановил продлить срок ареста, наложенного на имущество осужденных до завершения рассмотрения исков о возмещении нанесенного ущерба. Напомним, уголовное дело было возбуждено в марте 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стали факты хищения денежных средств, подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов.



Это уже не первый приговор по данному делу. В феврале 2017 года экс-директору ООО «ИРЦ-Прикамье» Виталию Криницину было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор вступил в силу. Также было арестовано имущество Криницина общей стоимостью не менее 3 млн рублей в счет возмещения ущерба.



В апреле 2017 года суд приговорил финансового консультанта ООО «ИРЦ-Прикамье» Алексея Сенокосова к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Приговор вступил в силу. Также осужден участник той же преступной группы Андрей Овсянников, который приговорен к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. Приговор суда вступил в силу.



В рамках следствия были установлены противоправные действия с платежами жителей, дома которых обслуживали управляющие компании ООО «УК «КОД», ООО УК «МАКО», ООО «УК «ПМК» и ООО «УК «Профи-дом». Судебный процесс стал самым крупным разоблачением финансовых махинаций с платежами жителей в Пермском крае, отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Власти региона при содействии энергетиков проводят системную работу по выявлению и пресечению нарушений при расчетах в сфере ЖКХ. Это дает ощутимые результаты, в том числе, в виде наказаний директорам УК за хищения платежей за тепло. Уверен, что такая работа будет продолжена», – считает Сергей Кругляков.