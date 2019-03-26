Пермь: новости дня
15:15 | 28.03.2019
В Прикамье завершен капремонт домов, где проживает порядка 3 тысяч человек
Всего в 2019 году будет ремонтироваться почти 750 домов. В настоящее время ремонтные работы идут еще в 335 домах. По их завершении улучшится качество жизни более 50 тысяч человек в Перми, Соликамске, Березниках, Лысьве, Чусовом, Губахе, Чернушке, Кунгуре, ЗАТО Звездный, Пермском, Добрянском, Осинском, Краснокамском, Кизеловском, Гремячинском районах. Кроме того, для 341 жилого дома региона в настоящее время разрабатываются проекты на капитальный ремонт.
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, в холодное время года могут проводиться только те виды работ, которые не носят сезонный характер: модернизация лифтов, проектирование, ремонт электрики, скатных кровель и ряд других. «Основные объемы работ по капитальному ремонту начнутся, когда позволят погодные условия. С установлением постоянных плюсовых температур начнутся ремонты мягкой кровли, фасадов, фундаментов, горячего водоснабжения, водоотведения и другие работы. Ремонт систем теплоснабжения стартует по окончании отопительного сезона», — подчеркнул глава Фонда капремонта.
Продолжается и отбор подрядных организаций на новые объекты. Так, в настоящее время объявлены аукционы на строительно-монтажные работы еще в 72 жилых домах и на разработку проектов для 169 объектов.
Также Дмитрий Баранов отметил, что в регионе продолжается масштабное комплексное обследование всех домов краевой программы капитального ремонта, чьи платежи консолидируются на общем счете. Эта большая работа стартовала в 2018 году для того, чтобы получить реальную картину состояния домов и выстраивать объективную очередность ремонтов. Уже обследовано более 3200 зданий в крае, до конца 2019 года необходимо проверить еще около 5 800 домов.
© «Вечерние Ведомости»
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