В Перми создали тренировочную площадку для подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию

13:12 | 28.03.2019

В Перми механико-математический факультет ПГНИУ совместно с коллегами из УрФУ впервые провел сборы по спортивному программированию для участников олимпиад и отраслевых конкурсов. Участниками события стали 10 команд из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Петрозаводска.



По словам декана мехмата ПГНИУ Андрея Кузнецова, такой формат — это возможность создать тренировочную площадку для ребят, которые готовятся к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC. «У нас нет задачи составить конкуренцию московским и петрозаводским сборам, и в то же время мы хотим обозначить Пермь как один из ведущих центров подготовки кадров для цифровой экономики. Мы исходим из того, что чем больше возможностей есть у талантливых студентов, тем быстрее и активнее развивается отрасль», — рассказал декан ММФ ПГНИУ Андрей Кузнецов.







Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о востребованности в регионе IT-кадров. По поручению главы региона вузы Прикамья начали работу по увеличению набора на IT-специальности. «Будем усиливать эту работу совместно: и на федеральном уровне, и на региональном. Айтишников много не бывает», — подчеркивал Максим Решетников.



В рамках сборов по спортивному программированию теоретический и практический блоки подготовили преподаватели ПГНИУ и УрФУ, они же выступили в роли тренеров. За время десятидневных сборов участники решили восемь контестов (состязаний с набором задач), после каждого из которых тренеры проводили разбор задач и помогали в дорешивании невыполненных заданий. Также во время сборов программистов посетили представители компании Xsolla и Parma Techologies group. Компании провели для ребят мастер-классы по программированию.



Представители современных IT-компаний дали высокую оценку организованной площадке. Руководитель отдела разработки Parma Techologies group Александр Регнер отметил, что особенно порадовала легкая атмосфера. «Спасибо организаторам за предоставленную возможность пообщаться со студентами: обсудили с ребятами, чем отличается спортивное программирование от командной разработки enterprise-проекта, каким образом они могут использовать свои навыки, полученные благодаря олимпиадам, на работе и их возможности на IT-рынке Перми. Очень порадовала легкая, заряженная на успех атмосфера и открытость ребят», — сказал он.