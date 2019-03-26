Пермская прокуратура проведет прямую линию для предпринимателей

13:07 | 28.03.2019

29 марта с 10:00 до 11:00 прокуратура Перми совместно с прокуратурами районов проведет прямую линию по соблюдению прав предпринимателей.



Будут приниматься вопросы об ответственности за нарушение порядка оказания муниципальных услуг, о порядке осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Также предприниматели смогут сообщить о фактах нарушения их прав при предоставлении муниципальных услуг, создании административных барьеров и др.







Звонки примут по телефонам:



- в прокуратуре Перми – 217-51-28,

- в прокуратуре Ленинского района – 212-57-62,

- в прокуратуре Орджоникидзевского – 275-10-20,

- в прокуратуре Кировского района – 283-80-05,

- в прокуратуре Свердловского – 244-37-66,

- в прокуратуре Индустриального района – 228-09-95,

- в прокуратуре Мотовилихи – 267-55-00.