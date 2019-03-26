Пермь: новости дня
12:55 | 28.03.2019
63 студента из Прикамья стали дипломантами всероссийской олимпиады «Я — профессионал»
Эти результаты вывели Пермский край в топ-10 регионов России по количеству успешных участников олимпиады. По данным министерства образования и науки Прикамья, в тройку вузов Пермского края, лидирующих по количеству дипломантов, вошли НИУ ВШЭ — Пермь (28 человек), ПНИПУ (18 человек) и ПГНИУ (15 человек).
Все дипломанты попадут в закрытую национальную базу «Я – профессионал», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний. Кроме того, золотые медалисты получат денежные премии: для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов – 300 тысяч. Они имеют право распорядиться этими средствами по своему усмотрению. Призеры же получат максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны.
По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова, одним из важнейших достижений второго сезона олимпиады стало привлечение участников из всех регионов России. «В числе дипломантов в этом году оказались представители 75 различных регионов, — заявил он. — Многие из них уже в этом году попадут на стажировки в ведущие российские компании и смогут изменить свою жизнь, вместе с тем — внести вклад в развитие экономики страны».
Как отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина, отличные результаты пермских ребят по направлениям «Цифровое проектирование и моделирование» и «Строительство» лишний раз доказали достойное качество образования по отдельным специальностям, высокую мотивацию студентов и обозначили региональные точки роста. «Мы видим, что по этим направлениям пермские студенты могут на равных конкурировать со своими коллегами из столичных вузов, — подчеркнула она. — В свою очередь, пермские университеты, делая упор на ИТ и другие смежные специальности, могут привлечь студентов из других территорий».
Всего по результатам олимпиады «Я – профессионал» дипломантами со всей России стали 3472 участника со всей России, из них 435 — медалисты по 54 направлениям — от аддитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии.
«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Особенностью олимпиады является то, что задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Принять участие в интеллектуальных соревнованиях абсолютно бесплатно могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также недавние выпускники вузов.
На участие во втором сезоне всероссийской олимпиады «Я - профессионал» было подано 523 тысячи заявок. По итогам отборочного онлайн-этапа для дальнейшего участия в интеллектуальных соревнованиях прошли 50 тысяч студентов. В заключительном этапе олимпиады приняли участие 10866 студентов.
© «Вечерние Ведомости»
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