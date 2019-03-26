К 2022 году в Прикамье расширят сеть социальных кинозалов до 92 площадок

На Совете по культуре обсуждалось развитие киноиндустрии в Пермском крае. В настоящее время в рейтинге регионов Российской Федерации по развитию кинематографии Пермский край занимает 7 позицию после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области, Башкортостана и Якутии. Оценка кинематографии в регионах проводилась по 10 направлениям, среди которых кинообразование, кинофестивали и киносообщество, работа киностудий и кинопроката.Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. «Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры. Хотелось бы обсудить предложения и понять, какой максимальный синергетический эффект может быть достигнут», — обозначил губернатор.В своем докладе министр культуры Вячеслав Торчинский рассказал, что разработанная Программа развития регионального кино предполагает три приоритетных направления работы: создание региональной сети социальных кинозалов, развитие кинопроизводства и развитие фестивального движения.Одним из первоочередных пунктов программы, предложенной министерством культуры Пермского края, станет создание единой региональной сети социальных кинозалов. Благодаря региональному и федеральному финансированию число социальных кинозалов в Прикамье к 2022 году планируется увеличить до 92 залов в 46 муниципалитетах края, а число зрителей кинопоказов к 2024 году увеличится до 500 тысяч в год (что в 5 раз превышает показатели 2018 года). При этом сами залы будут совмещать уникальный клубный формат и являться центрами кинопоказов и интеллектуальными центрами. При этом в социальных кинозалах планируется осуществлять показы как документальных фильмов собственного производства, так и прокат национальных и зарубежных игровых фильмов. Обучением педагогов для работы в таких центрах займется «Пермская синематека».В рамках работы по поддержке кинопроизводства в регионе будет внедряться система рибейта — механизма поддержки кинопроизводства и взаимодействия с внешними студиями, а также будет создана региональная кинокомиссия. Соответствующий проект постановления уже готовится для рассмотрения правительством Пермского края.Эта система будет регулировать субсидии на возмещение затрат организациям кинематографии по системе рибейта. При условии съемок на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками компании смогут вернуть часть затрат на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Давать заключение о том, какие компании смогут получить рибейт, будет определять специально созданная кинокомиссия.В рамках работы в этом направлении планируется наладить не только производство игрового и документального кино, но и постоянное участие авторов в российских и международных фестивалях, питчингах и копродукции.Также в рамках программы продолжится поддержка фестивального движения в регионе: МФДК «Флаэртиана», Фестиваль кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья», Всероссийский молодежный кинофестиваль позитивного кино «Кинопозитив Fest», Фестиваль научно-популярного кино Future.doc.Отметим, Пермский край становится популярной площадкой для съемок полнометражного кино. После съемок здесь фильма «Географ глобус пропил» уже ведутся съемки фильма по одноименной книге Алексея Иванова «Сердце Пармы». Съемочный процесс происходит в районе Губахи.