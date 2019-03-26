Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье»

В Пермском крае, как и во всем Приволжском федеральном округе, начался региональный отборочный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Фестиваль студенческих и школьных творческих коллективов организован по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.О старте фестиваля «Театральное Приволжье» Игорь Комаров объявил 27 марта в Нижегородском театре «Комедiя» в ходе торжественных мероприятий в честь Дня театра.В своем выступлении полпред напомнил, что Указом президента России Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду.Уже в этом году фестиваль «Театральное Приволжье» может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа.Региональные этапы определят сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Этим коллективам и предстоит выступить в финале, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.В Перми новый окружной проект был анонсирован в ходе краевого форума работников культуры в Доме народного творчества «Губерния». Руководителям творческих коллективов Прикамья и представителям муниципальных управлений и отделов культуры о концепции фестиваля рассказал главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.«В Пермском крае действует более ста школьных театральных коллективов и семь студенческих театров. И я уверен, что у Пермского края есть все шансы, чтобы стать безусловным фаворитом нового окружного проекта», — подчеркнул Сергей Половников.Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.Пермскому краю на региональном этапе предлагается определить по одному лучшему студенческому и школьному спектаклю, используя механизмы зрительского и экспертного голосования.Спектакль должен быть настоящим событием в области студийного театрального движения, отвечающим просветительским, гуманитарным и культурным ценностям общества.Лучшие спектакли будут показаны по региональным телевизионным каналам, а также доступны для просмотра и оценки на специально созданном сайте фестиваля.Окружной этап планируется провести в ноябре, а в декабре лучшие спектакли, лучшие режиссеры, актеры и актрисы будут награждены в финале фестиваля памятными призами и денежными грантами.Планируется, что фестиваль станет ежегодным.