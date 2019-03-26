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Пермь: новости дня


 

20:20 | 27.03.2019

Контрольно-счетная палата Перми отчиталась о работе в 2018 году

В рамках «Часа депутата» на мартовском пленарном заседании Пермской городской Думы руководитель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева представила отчет о деятельности палаты за 2018 год. Специалисты вели ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета, анализировали информацию о закупках для муниципальных нужд. Выполнено 245 экспертиз проектов нормативно-правовых актов, контрольные и экспертно-аналитические мероприятия прошли в 212 органах и учреждениях. В 2018 году общий объем проверенных КСП средств с учетом внешней проверки исполнения бюджета-2017 составил 31,6 млрд рублей. Нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере выявлено на общую сумму 1,8 млрд рублей (по итогам 2017 года этот показатель составлял 5,7 млрд). На 1 января 2019 на контроле КСП оставалось устранение нарушений на сумму 454,8 млн руб., в том числе к возмещению в бюджет города Перми - 26 млн руб. В основном это нарушения, по которым срок устранения – 2019 год.

По словам Марии Батуевой, результаты контрольной деятельности КСП свидетельствуют о необходимости укрепления администрацией города финансовой дисциплины в ходе формирования и исполнения бюджета города Перми и усиления внутреннего финансового контроля.

Депутаты высоко оценили работу руководства и специалистов Контрольно-счетной палаты.



«Контрольно-счетная палата - это наш верный союзник в вопросах контроля за развитием города, формированием и реализацией бюджета, использованием муниципального имущества. Радует, что рекомендации КСП находят отражение в работе администрации», - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин предложил главе Перми включить в отчет по итогам 2018 года раздел о выполнении рекомендаций КСП. Депутат Павел Фадеев считает, что нужно подумать над организацией юридического сопровождения материалов проверок в КСП в правоохранительных органах, чтобы эффективность возмещения бюджетных средств была выше. Председатель комитета Думы по бюджету и налогам Наталья Мельник поблагодарила Марию Батуеву за последовательную работу по устранению причин нарушений.

«В 2018 году по сравнению с прошлым годом сумма выявленных контрольным органом недостатков и замечаний снизилась в три раза. И здесь необходимо отметить значительное сокращение объема замечаний при формировании проекта бюджета, что характеризует качество подготовленного документа. Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. 70% нарушений были устранены уже к началу 2019 года. По оставшимся замечаниям разработаны дорожные карты устранения нарушений», - отметила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина.

© «Вечерние Ведомости»

 


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