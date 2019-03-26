Пермь: новости дня
19:13 | 27.03.2019
Пермский межрайонный прокурор представил депутатам итоги работы в 2018 году
Пермский межрайонный природоохранный прокурор Людмила Моисеевских рассказала, что в ходе надзорных мероприятий в минувшем году выявлено 439 нарушений закона. По всем фактам проведена системная работа с внесением протестов, привлечением виновных к дисциплинарной и административной ответственности, материалы проверок направлены в следственные органы, возбуждено несколько уголовных дел.
Значительная часть нарушений зафиксирована в сфере обращения с отходами производства и потребления. Их доля составляет 33,5%. На сферу охраны вод и атмосферного воздуха приходится 14,5% правонарушений и 19% - на вопросы лесопользования.
Нарушения в сфере охраны вод и атмосферного воздуха остаются для природоохранной прокуратуры наиболее приоритетными. Так, качество воды в 2018 году связано со сбросом неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. На контроле природоохранной прокуратуры находятся модернизация и реконструкция очистных сооружений крупнейших промышленных предприятий. Немалую долю загрязненных стоков составляют ливневые стоки с территории города Перми.
По словам Людмилы Моисеевских, в 2018 году в сравнении с 2017 годом уровень экологической преступности снизился на 11,4 %. По-прежнему подавляющее большинство преступлений в сфере экологии (52,9 %) - это незаконные рубки лесных насаждений.
Депутаты задавали вопросы, связанные с загрязнением воздуха в разных районах Перми. Как пояснила прокурор, предприятия совершают выбросы в атмосферу рано утром или в выходные дни. По ее мнению, важным является вопрос фиксации нарушений, так как это можно сделать только в рабочее время.
Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался ситуацией в Кировском районе и отметил, что жалобы поступают от жителей микрорайона Новый Крым и всего района. Людмила Моисеевских пояснила, что ей известно о фактах выбросов, проводятся проверки.
По словам прокурора, состояние атмосферного воздуха в городе Перми обусловлено качеством и количеством выбросов загрязняющих веществ предприятий и автомобильного транспорта. В связи с этим природоохранной прокуратурой в 2018 году неоднократно инициировались проверки. В настоящее время на постоянном контроле природоохранной прокуратуры находится ситуация с систематическим загрязнением атмосферы в разных районах.
Депутат Вячеслав Григорьев просил обратить внимание на реформу в области обращения с отходами и пригласил прокурора на заседание комитета по городскому хозяйству для обсуждения этого вопроса.
Прокурор считает, что для устранения экологических нарушений администрации города Перми и Пермской городской Думе необходимо участвовать в развитии института общественных инспекторов, оказывать контрольно-надзорным органам содействие в привлечении граждан к этой деятельности.
«Прежде всего, хочу поблагодарить природоохранную прокуратуру за сотрудничество. Нам был представлен обстоятельный доклад, интересная и важная информация, на которую мы будем опираться в дальнейшей работе. В частности, это касается завершения инвентаризации, учета и постановки на баланс сетей ливневой канализации. Ливневку нужно оборудовать системой очистки, чтобы стоки не попадали в городские водные объекты. Также будем сотрудничать в вопросах организации и направления транспортных потоков, поскольку основная доля вредных выбросов в атмосферу идет именно от автотранспорта», - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
Природоохранная прокуратура внесла ряд рекомендаций администрации города Перми в 2019 году. Депутаты приняли информацию к сведению.
© «Вечерние Ведомости»
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