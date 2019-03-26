Пермь: новости дня
18:58 | 27.03.2019
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по сносу самовольных построек в Перми
На заседании разбирались конкретные объекты по районам города, была озвучена информация, какие меры предпринимаются для устранения нарушений. Это наложение обеспечительных мер, обращения в суд и вынесение соответствующих судебных решений, подготовка необходимых документов для таких обращений, сотрудничество районных администраций и судебных приставов, проработка вопроса добровольного исполнения решения суда или предписаний службы судебных приставов, взыскания административных штрафов.
Так, по части объектов собственники незаконных построек сами устранили нарушения, в других случая решается вопрос сноса за счет бюджета города Перми. В частности, обсуждались механизмы более эффективной и слаженной работы по наведению порядка в этой сфере, в том числе и за счет более оперативного реагирования надзорных органов.
«Городскими властями ведется планомерная работа по решению вопросов, связанных с самовольными захватами муниципальных земель, ликвидацией незаконных объектов. На комиссии мы разбирали внимательно каждый объект. Есть масса примеров, когда нерадивые предприниматели занимаются самозахватом муниципальных земель, возводят капитальные строения. Это является нарушением, потому что не вписывается в градостроительную политику и моральные нормы. Часто так бывает, что рядом могут быть школы или другие социальные объекты. Речь идет также о безопасности, потому что не всегда есть проектная документация на строительство. Мы выявляем приоритеты из огромного количества нарушений и бросаем ресурсы, в том числе надзорных органов, чтобы в максимально кратчайшие сроки локализовать нарушения», - прокомментировал депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин.
© «Вечерние Ведомости»
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